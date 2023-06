Podcast Bourget 2023 : cinquième journée en direct du salon

Alors que les journées grand public battent leur plein, le Podcast de l'Aviation propose une émission axée sur l'emploi, l'un des thèmes prédominants de cette 54e édition.



Pour cette semaine spéciale, le Podcast de l'Aviation vous propose un rendez-vous quotidien, qui permettra de revenir chaque jour sur l'actualité du salon du Bourget.Alors que les journées grand public battent leur plein, le Podcast de l'Aviation propose une émission axée sur l'emploi, l'un des thèmes prédominants de cette 54e édition.Lydie Jallier, directrice du recrutement et du développement des talents de Safran, rappelle les objectifs de recrutement du groupe et l'importance de ses besoins, liée à sa pyramide des âges et au ramp-up de l'industrie. Tous les domaines sont concernés, avec un focus particulier sur les métiers liés au numérique mais aussi les métiers de la production.Ces besoins étant immenses dans toute l'industrie, ils touchent également l'activité du travail temporaire, comme l'explique Jonathan Periquet, manager division aéronautique, défense et spatial chez Expectra. Lui aussi décrit les profils les plus recherchés dans le secteur mais aussi les nouvelles exigences des candidats dans une situation où le taux de chômage est particulièrement bas.Enfin, Philippe Fraysse, président FO de la MSAé, présente l'observatoire de la santé, qualité de vie et conditions de travail, lancé avec IPECA, et qui évalue les conditions de travail des salariés du secteur aéronautique. Dans l'ensemble, les résultats sont bons mais l'hygiène de vie reste un point à améliorer.