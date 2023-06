Bourget 2023 : De grandes tendances de fond qui demeurent dans le secteur MRO après la pandémie

L'effondrement du transport aérien consécutif au déclenchement de la pandémie en mars 2020 n'a en rien changé les profondes tendances de fond qui concernent les activités MRO et après-vente et qui, comme pour les programmes des constructeurs, des motoristes et des équipementiers, sont ancrés sur des cycles longs.



Le secteur continue donc logiquement à s'adapter face à l'arrivée massive des plateformes de nouvelle génération (A320neo, 737 MAX, A220, 787, A350, 777X) et en particulier pour le segment des monocouloirs. Plus de 21 000 nouveaux avions commerciaux sont attendus dans les 10 ans toutes catégories confondues, dont 78% de monocouloirs. La part de marché des avions Airbus va à elle seule atteindre 50% de cette nouvelle flotte, redistribuant ainsi peu à peu, mais durablement les cartes sur le marché de l'après-vente aux quatre coins du monde. Les différentes variantes de l'A321neo représentent d'ailleurs près du quart de la totalité des avions de ligne qui seront livrés d'ici à 2032, tout un symbole.



La priorité pour les acteurs MRO est donc de développer de nouvelles capacités pour ces nouvelles plateformes, en particulier pour leurs moteurs et leurs équipements. Nous assistons ainsi depuis trois ans à une multiplication des accords de licence entre les motoristes ou les équipementiers et les sociétés MRO (quelles soient affiliées à des compagnies aériennes ou indépendantes) pour accroître le réseau de soutien de ces nouveaux avions commerciaux, à commencer par exemple par le motoriste franco-américain CFM International (GE Aviation et Safran), leader mondial, pour ses derniers moteurs LEAP (A320neo, 737 MAX et C919) et par Pratt & Whitney pour les moteurs à réducteur GTF (A320neo, A220, E-Jet E2). En moins d'un an, CFM International a ainsi signé de contrat de licence avec AFI KLM E&M (groupe Air France-KLM), Lufthansa Technik (Allemagne), ST Engineering (Singapour), StandardAero (États-Unis et Canada) ou encore SR Technics (Suisse).



Une autre tendance de fond est incontestablement liée à l'essor du transport aérien en Asie, et d'une moindre mesure au Moyen-Orient aussi, et qui engendre la poursuite du déplacement du barycentre du marché de l'après-vente vers l'Est. La région Asie-Pacifique sera le principal moteur de croissance du secteur MRO durant les 10 prochaines années et représentera au moins un tiers du total des dépenses consacrées à faire voler la flotte mondiale.



La Chine représentera comme prévu une part importante de cette croissance, mais l'Inde a aussi montré ces derniers mois qu'il faudra vraiment compter sur elle. Les nouvelles ambitions d'Air India (fusion avec Vistara et AirAsia India, commande de 470 avions Airbus et Boeing fermes, 370 autres en option) et d'IndiGo vont s'accompagner de davantage de partenariats entre les industriels occidentaux et les sociétés indiennes pour soutenir ces flottes grandissantes, avec de nouvelles capacités de maintenance et de réparation à mettre en place localement, à l'instar des récents accords annoncés entre GMR Aero Technic et Spirit AeroSystems dans les aérostructures.



Le même phénomène est aussi en train de se cristalliser au Moyen-Orient avec une multiplication des accords entre les motoristes, les équipementiers et les sociétés MRO locales pour développer de nouvelles capacités dans les pays du Golfe, sans parler des récents développements en Arabie Saoudite avec l'ambitieux projet de Riyadh Air et les importants développements chez Saudia Aerospace Engineering Industries (SAEI), la division MRO de Saudia, qui s'inscrivent dans la politique de développement menée depuis quelques années par le prince héritier Mohammed Ben Salmane (MBS) et son plan Saudi Vision 2030.



Un autre axe de développement en cours sur le long terme est celui lié au recyclage, dernière étape du cycle de vie complet des avions commerciaux, et qui devient véritablement une nécessité au regard du très grand nombre d'appareils qui prendront leur retraite dans les toutes prochaines années. Un acteur majeur comme Tarmac Aerosave (coentreprise entre Airbus, Suez et Safran) a pour ambition de dépasser le taux de 90% de recyclage (en masse) pour des avions relativement modernes, c'est-à-dire pour des appareils comprenant déjà des matériaux avancés comme le GLARE ou du composite à base de fibres de carbone dans leur structure.



Le spécialiste français du recyclage des avions de ligne vient d'ailleurs de créer une coentreprise avec Airbus et la ville de Chengdu, en Chine, pour s'attaquer au vaste marché chinois et asiatique. Étonnement, la crise liée à la pandémie n'a pas encore déclenché de véritable vague de démantèlement d'appareil ces trois dernières années, mais cela viendra inévitablement très bientôt, avec plus de 10 000 avions de ligne devant être retirés définitivement du service sur les 10 prochaines années.