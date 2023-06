IndiGo vise les 100 millions de passagers et l'Europe

IndiGo n'était pas à l'assemblée générale de l'IATA à Istanbul pour parler d'une potentielle commande de 500 appareils, attendue depuis quelques mois. Non, la compagnie indienne souhaitait davantage se faire connaître en dehors de l'Inde, alors qu'elle est toujours en pleine expansion, notamment sur son réseau international. « En Inde, tout le monde connaît IndiGo, mais ce n'est pas le cas ailleurs. Cela va changer », assure Pieter Elbers, son président.



La compagnie indienne s'engage en effet résolument dans l'expansion de son réseau international. Forte d'un réseau intérieur « riche et fantastique » comptant 78 destinations et 1 800 vols par jour, elle « commence à s'étendre et a l'ambition de devenir plus internationale ». Si elle a l'autorisation de réaliser et réalise des vols internationaux depuis 2011, elle est passée à la vitesse supérieure cette année en reprenant puis élargissant ses accords de partage de code avec Turkish Airlines en 2022 et 2023. Grâce à la compagnie turque, elle peut proposer 33 destinations en Europe, via Istanbul. Elle vient par ailleurs tout juste d'annoncer qu'elle pourrait également apposer son code sur les vols de Turkish Airlines vers New York, Boston, Chicago et Washington à partir du 15 juin, s'ouvrant encore à un nouveau continent.



Ces derniers mois, elle a également mis en service deux Boeing 777-300ER loués à Turkish Airlines (mais peints à ses couleurs) sur ses liaisons vers Istanbul depuis New Delhi puis Mumbai pour répondre à la demande.



« Mais lorsque nos Airbus A321XLR serons livrés, nous pourrons aller plus loin et atteindre facilement certaines régions de l'Europe, comme Tel Aviv ou l'Italie », annonce Pieter Elbers. IndiGo a actuellement « deux douzaines » de ces appareils en commande, avec la flexibilité nécessaire pour modifier ce nombre en fonction de ses besoins. Car les XLR ne sont pas uniquement dédiés à l'Europe et lui permettront également de s'implanter davantage en Asie et en Afrique.



Actuellement, IndiGo exploite une flotte de plus de trois cents appareils, composée en majorité (plus de 270 appareils) d'Airbus de la famille A320. Elle attend la livraison de 480 Airbus A320neo et A321neo d'ici la fin de la décennie, grâce à laquelle elle souhaite doubler de taille à cette échéance. Les perturbations entraînées par les problèmes d'approvisionnement autour des GTF de Pratt & Whitney (sur les avions en service) et les retards de livraison qui touchent les avionneurs devraient pouvoir être compensés par ses accords avec les lessors pour étendre les baux de ses appareils en leasing. Mais en principe, IndiGo doit recevoir autour de quarante appareils durant son année fiscale 2024.



Une potentielle nouvelle commande géante lui permettrait de planifier son expansion au-delà de 2030.



Pieter Elbers est confiant sur la capacité de la compagnie à financer cette expansion. Les deux derniers trimestres de la low-cost ont été rentables - après dix trimestres de pertes dues à la pandémie de covid - et, rentable, elle l'était déjà avant la crise. Sur l'année fiscale 2023 (clôturée en mars 2023), elle a transporté 86 millions de passagers, soit 14 % de plus qu'en 2019. « Nous ne nous sommes pas contentés de nous remettre du covid, nous avons dépassé le niveau d'avant l'épidémie », insiste le président d'IndiGo. Et toutes les nouveautés annoncées récemment devraient lui permettre d'accélérer encore : « nous visons 100 millions de passagers sur l'année fiscale 2024. »