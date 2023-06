Air France dévoile le nouveau siège Business de ses Airbus A350

Air France a profité du salon Aircraft Interiors de Hambourg pour dévoiler en avant-première son tout dernier siège Business qui sera introduit sur ses prochains Airbus A350-900 dès cet été.



Le premier avion qui disposera de nouveau siège de Stelia Aerospace (Airbus Atlantic) spécialement conçu pour Air France mais basé sur Opera, sera le 21e exemplaire de la compagnie française sur les 41 commandés. Baptisé « Aix-en-Provence », il effectuera son premier vol commercial en juillet 2023.



Le nouveau siège Business d'Air France est proche de celui récemment introduit sur les premiers des douze 777-300ER « 48J » de la compagnie (Cirrus de Safran Seats), avec notamment cette porte coulissante permettant de privatiser totalement son propre espace. Il peut se transformer en lit plat de près de 2 mètres. Les sièges situés au milieu de la cabine disposent quant à eux d'une paroi centrale pouvant s'abaisser simplement et libérant un vaste espace de convivialité.



Mais de nouvelles fonctionnalités ont été introduites ave ce nouveau siège, à l'instar de la possibilité d'intégrer un couffin pour bébé directement dans l'espace privatisé pour la première rangée. Les sièges des premiers rangs disposent d'espace supplémentaire devant eux pour un confort accru. Pour la première fois, une penderie individuelle dotée d'un haut miroir et un espace de rangement supplémentaire sont également disponibles pour les sièges de la première rangée.



Autre innovation, la taille de l'écran 4K de l'IFE passe de 17 à 20 pouces, le plus large de la flotte long-courrier d'Air France en Business. Le système de divertissement est toujours fourni par Safran (RAVE) mais il s'accompagne cette fois d'une large tablette tactile qui permet de naviguer à travers les différents programmes et de contrôler simplement l'ensemble de son environnement, de la position de son siège à l'intensité lumineuse de son espace. Une fonctionnalité « ne pas déranger » est aussi disponible. Une nouvelle zone de rangement fait également son apparition aux pieds du fauteuil pour y ranger de petits accessoires.



Enfin, les passagers pourront aussi connecter leur appareil personnel directement à l'écran pour l'utiliser comme télécommande. Ils pourront également naviguer à travers les programmes offerts ou encore visualiser la carte interactive en parallèle du contenu diffusé sur l'écran principal.



Dans cette nouvelle configuration, les futurs Airbus A350 d'Air France disposeront de nouvelles cabines dans toutes les classes : 48 sièges en Business, 32 sièges en Premium Economy et 212 en Economy.





