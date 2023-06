Comment Airbus aide ses clients à personnaliser leurs cabines avec le Customer Definition Center

En 2014, Airbus inaugurait son Customer Definition Center à Hambourg, un centre destiné à aider les clients de ses Airbus A350 à visualiser et personnaliser l'aménagement de leurs cabines.



Cinq ans plus tard, ses compétences se sont étendues aux programmes A320 et A330. Si son succès a été ralenti par la crise sanitaire survenue en 2020, le Customer Definition Center (CDC) a retrouvé un rythme soutenu, comme nous l'a expliqué sa directrice, Hélène Menweg, à la suite d'une visite organisée avec l'association des journalistes aéronautiques (AJPAE).



« Le marché a repris et aujourd'hui la demande des compagnies est revenue au niveau de 2019 et nous sommes désormais à + 20% en matière d'occupation du Centre. Avec le covid et la fin de la pandémie, nous avons assisté à une accélération du renouvellement des flottes ainsi qu'à la volonté des compagnies aériennes d'avoir des appareils plus efficients,...