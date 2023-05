Dassault Aviation Business Services choisit Barnstormer pour confectionner une partie de ses uniformes

Dassault Aviation Business Services (DABS) a décidé de confier à Barnstormer la confection des polos qui feront partie du nouvel uniforme de ses employés européens. Le contrat a été signé dans le cadre du salon EBACE qui s'est déroulé à Genève du 23 au 25 mai. La société de maintenance souhaite ainsi souligner son appartenance à l'industrie aéronautique et mettre en avant sa mission de fournisseur de services aux opérateurs d'avions d'affaires.



Elle a fondé son choix sur la renommée de Barnstormer dans le secteur aéronautique et sa « capacité à proposer un produit de qualité unique mais aussi made in Europe », explique Cyrille Pillet, directeur des opérations de DABS. Les polos de Barnstormer sont en effet entièrement fabriqués en France.



Victoria Lasserre, présidente de Barnstormer, raconte quant à elle que le projet avec DABS « a nécessité le déploiement de tous les secteurs d'activité que nous offrons, de la création du design à la personnalisation de chaque petit patch. Chaque élément a été réalisé par notre équipe en interne dans notre atelier de Paris, qui est l'un des rares à proposer encore une production totalement intégrée ».



La création du nouvel uniforme fait suite au changement de nom de TAG Maintenance Services en Dassault Aviation Business Services (DABS) en octobre 2022.TAG Maintenance Services avait été créé à la suite de l'acquisition par Dassault des activités de maintenance de TAG Aviation en 2019, et à l'ajout ultérieur au réseau des opérations de maintenance des jets d'affaires de RUAG en Suisse. Le nom de DABS reflète la place qu'occupe ce réseau européen au sein de l'organisation mondiale de MRO de Dassault Aviation.



DABS propose des services complets à Genève et à Farnborough mais exploite également des installations à Bâle, Lugano et Sion (en Suisse), au Bourget, à Lisbonne, à Londres Luton et à Luanda. La société peut réaliser des inspections majeures, des réparations de cellule, des mises à niveau de l'avionique et des systèmes de cabine, des travaux de peinture et des remises à neuf complètes de cabines.