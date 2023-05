La Malaisie signe sa commande d'ATR 72 MPA à Langkawi

Le ministère de la Défense malaisien a profité du salon LIMA 2023 (Langkawi International Maritime and Aerospace Exhibition) organisé cette semaine pour signer le contrat d'acquisition des deux ATR 72 MPA (Maritime Patrol Aircraft) avec Leonardo.



Le contrat, qui est valorisé à 790 millions de Ringgits (160 millions d'euros), comprend la livraison des deux appareils, basés sur la plateforme civil ATR 72-600, ainsi que les services intégrés de soutien logistique et de formation associés.



Kuala Lumpur avait décidé d'opter pour l'avion de patrouille maritime de Leonardo en octobre dernier, une mesure à caractère urgent pour la Royal Malaysian Air Force pour pouvoir assurer et renforcer la surveillance maritime du pays. Ils remplaceront des Super King Air (Beechcraft).



L'ATR 72MPA embarque notamment le système de mission ATOS (Airborne Tactical Observation and Surveillance) de Leonardo qui dialogue avec une multitude de capteurs tels qu'un radar de surveillance multimode AESA, une tourelle de capteur électro-optique (EOST) dotée de caméras couleur et monochromes, un système d'identification automatique (AIS) et un système de radiogoniométrie aéroporté (ASARSDF).



L'appel d'offres avait été initié par Kuala Lumpur en 2021, en plus de la modification de trois CN-235 produits par IPTN pour pouvoir assurer temporairement ce rôle.



Le ministère de la Défense malaisien a également signé une quarantaine d'autres contrats durant le salon de Langkawi pour un total de près de 2,2 milliards de dollars, dont une commande de 18 chasseurs légers FA-50 Fighting Eagle auprès de Korea Aerospace Industries (KAI) et la location de quatre UH-60A+ Blackhawk de Sikorsky de seconde main auprès de la société malaisienne Aerotree Defence and Services.