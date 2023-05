« Ton Métier Au Quotidien » avec Lelia, Superviseur Escale du hub d'Orly pour Transavia

Dans l'épisode 2 de la série Ton Métier Au Quotidien #TMAQ, où Aviation Geekette part à la rencontre de professionnels du secteur aéronautique, nous allons découvrir le métier de Lelia, Superviseur Escale pour la compagnie Transavia à Orly !



Pendant ses 10 heures de vacation, Lelia est responsable de tous les vols qui arrivent et repartent d'Orly, soit une centaine de mouvements au total. Lelia est une coordinatrice hors pair, dotée d'un excellent relationnel et de très bonnes capacités d'adaptation. Son métier consiste à trouver des solutions aux problèmes chaque jour différents qu'elle peut rencontrer, comme lors de notre après-midi de tournage avec un avion dont l'APU ne fonctionnait pas.



Découvrez en vidéo toutes les facettes de son métier exigeant et passionnant !