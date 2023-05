L'aérodrome de la Ferté-Alais se prépare pour la 50e édition du Temps des hélices

La Pentecôte approche et avec elle le moment de l'un des meetings aériens français les plus incontournables, Le temps des Hélices. Il se déroulera en effet les 27 et 28, sur le terrain de l'aérodrome de Cerny La Ferté-Alais.



L'édition de cette année est un petit peu particulière puisqu'il s'agit de la cinquantième. L'Amicale aéronautique de Cerny La Ferté-Alais (devenue depuis l'Amicale Jean-Baptiste Salis) avait en effet été créée à la fin de l'année 1972.



Cette année encore, les visiteurs pourront approcher une centaine d'avions en matinée et leurs pilotes et mécaniciens grâce à l'exposition statique, et profiter d'animations diverses (séances de dédicaces, exposition de motos anciennes, troupes de reconstitution historique, groupes musicaux, visites de cockpits...), ainsi que demander à réaliser des vols de découverte.





Image © JP Touzeau

Une centaine d'appareils seront également chargés d'assurer le spectacle en vol les après-midis, organisé par tableaux thématiques retraçant l'histoire aéronautique, comme le traditionnel tableau Tora, Tora voyant évoluer onze T-6 avec des effets pyrotechniques ou plusieurs autres warbirds (Spitfire MkXIX et MkXIV, Chance Vought F4U-5N, Douglas DC-3/C-47, Curtiss P-40N, Junkers Ju-52, Messerschmitt Me-108, Curtiss H-75 Hawk...). L'armée de l'air et de l'espace sera richement représentée par la Patrouille de France, le Rafale Solo Display, l'équipe de voltige de l'armée de l'Air, un C-130J et son équipe parachutiste.



Pour la première fois, un F-16 (belge) sera son apparition dans le ciel de La Ferté-Alais. A signaler également, la présence de la patrouille britannique Turbulent Display Team qui promet le largage de sacs de farine, l'éclatement à l'hélice de ballons gonflés à l'hélium ou le passage sous un limbo...



La pré-vente des billets est encore ouverte et les réservations peuvent se faire ici.





Image © JP Touzeau