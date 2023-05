Finnair va fournir deux Airbus A330 à Qantas

Qantas a conclu un accord à long terme avec Finnair pour lui louer deux Airbus A330-300. Les appareils seront fournis avec équipage durant deux ans et demi puis en dry lease à partir de la fin 2025, pour une durée pouvant aller à trois ans.



La période de location du premier appareil débutera en octobre 2023, celle du second au début de 2024 (mars).



Finnair souligne qu'il s'agit de la dernière étape de l'optimisation de l'utilisation de sa flotte long-courrier. Avec la fermeture de l'espace aérien russe à la suite de l'invasion de l'Ukraine en 2022, Finnair a en effet dû repenser en totalité sa flotte et son réseau, ses A330 n'ayant pas le rayon d'action nécessaire pour poursuivre la desserte de certaines destinations en Asie sans la route transsibérienne.



Un autre volet de l'optimisation de cette flotte A330 est le partenariat avec Qatar Airways pour les vols vers Doha.



Les deux A330-300 réaliseront des vols au départ d'Helsinki vers Singapour et Bangkok, puis poursuivront leur route pour le compte de Qantas vers Sydney, avant de rentrer à Helsinki. Le personnel de cabine sera fourni par des partenaires de Finnair à Bangkok et Singapour et la maintenance sera réalisée par des partenaires de la compagnie sur les destinations de Qantas.



Pour Qantas, cet accord participera à une forte augmentation des capacités internationales, estimée à un millions de sièges sur douze mois à partir de la saison hiver 2023. Elles se trouveront ainsi autour de leur niveau de 2019 dès le mois de mars 2024.