Singapore Airlines annule 8 Boeing 737 MAX mais publie des résultats record pour 2022

Après deux ans de traversée du désert, les records s'enchaînent dans le transport aérien. Le groupe Singapore Airlines publie en effet à son tour des résultats historiques pour son année fiscale 2022-2023, avec un chiffre d'affaires, un résultat d'exploitation et un bénéfice net record. Ceci est en partie le résultat d'une capacité à adapter ses moyens à la réalité du marché, qui a mené ces dernières semaines à un ajustement de son carnet de commandes auprès de Boeing.



Le groupe a en effet conclu un accord avec l'avionneur pour modifier trois 787-9 en attente de livraison et les remplacer par trois 787-10, plus capacitaires. En parallèle, il a décidé d'annuler une partie de sa commande de 737-8 en la réduisant de huit appareils, laissant davantage de champ libre à Scoot pour développer ses lignes régionales, notamment lorsque ses Embraer E190-E2 intégreront la flotte.



Ainsi, Singapore Airlines homogénéise ses livraisons à venir : la compagnie attend désormais trois Airbus A350, quinze 787-10, 31 777-9, treize 737-8 et sept A350F. Scoot attend quant à elle trois 787-8, un 787-9, dix-huit appareils de la famille A320neo et neuf Embraer 190-E2. Cette petite centaine d'appareils viendra moderniser et augmenter les capacités de la flotte du groupe, actuellement composée de 195 avions (133 chez Singapore Airlines, dont sept cargo, et 55 chez Scoot).



Le groupe sera ainsi prêt à répondre à l'explosion de la demande qui a débuté sur cette année fiscale, notamment pour les vols vers la Chine, le Japon et la Corée du Sud. Malgré un vaste plan de transformation, il avait déjà veillé à entretenir ses capacités, en conservant au maximum ses effectifs et ses appareils - tout en poursuivant son programme de réaménagement d'A380 - pour pouvoir redémarrer rapidement lorsque la reprise arriverait.



Les résultats sont là aujourd'hui : le chiffre d'affaires de l'année fiscale a atteint le niveau record de 17,78 milliards de dollars (+ 133,4 %), le résultat opérationnel est redevenu positif et atteint lui aussi un niveau record à 2,7 milliards de dollars, ce qui tire le résultat net dans le positif également à 2,16 milliards de dollars, un record historique. Le trafic a en effet été multiplié par 5,5 pour une capacité à peine doublée sur l'année.