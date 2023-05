Le Meeting National de l'Air fête les 70 ans de la Patrouille de France ce week-end

Le Meeting National de l'Air (MNA) se déroulera ce week-end, les 20 et 21 mai. La Patrouille de France fêtant ses 70 ans ce 17 mai, l'édition 2023 de cet événement se déroulera sur la base de la formation mythique, la BA701 de Salon-de-Provence.



Sur deux jours, les visiteurs pourront admirer une centaine d'aéronefs en vol et dans le cadre de l'exposition statique. Les ambassadeurs de l'armée de l'Air et de l'Espace seront bien sûr présents : Patrouille de France, équipe de voltige, Rafale Solo Display, parachutistes, A400M... Mais ils seront bien accompagnés par un panel d'avions civils et militaires, de chasse et de transport, de collection ou bien récents. Ainsi, les visiteurs du meeting pourront (re)découvrir le biplan Stampe SV-4 ou le Fouga-Magister, admirer Danielle Wingwalker, qui évolue sur les ailes de son Super Stearman en vol, s'émerveiller devant les figures des parachutistes ambassadeurs de la Royal Air Force, frissonner devant la démonstration du Tigre, tandis que plusieurs patrouilles étrangères viendront également exposer leur savoir-faire.



Ces démonstrations et la possibilité offerte d'approcher au plus près les avions au sol et de rencontrer les aviateurs de l'armée de l'Air et de l'Espace ont pour but de promouvoir le secteur aéronautique, notamment auprès des plus jeunes, de faire découvrir la base aérienne, sa vie et ses occupants, et, pourquoi pas, susciter des vocations.



Le MNA est par ailleurs organisé au profit de la Fondation des oeuvres sociales de l'air (FOSA), qui vient en aide aux familles en difficulté de l'armée de l'Air et de l'Espace, de la Direction générale de l'aviation civile (DGAC) et de MétéoFrance.





Image © J. Mortreuil pour l'armée de l'Air et de l'Espace