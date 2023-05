Hawaiian Airlines présente l'intérieur de ses cabines de Boeing 787

Hawaiian Airlines est à six mois de la réception de son premier Boeing 787-9, le moment idéal pour présenter les cabines qui équiperont sa future flotte de douze appareils. La compagnie a dévoilé l'aménagement de ses appareils, conçu avec la société de design Teague et s'appuyant sur les fauteuils d'Adient Aerospace en classe affaires et de Collins Aerospace en classe économique.



Les Dreamliner d'Hawaiian Airlines pourront accueillir 300 passagers, 34 dans des suites de classe affaires et 266 en classe économique (classe dans laquelle 79 fauteuils Extra Comfort seront disponibles). « C'est une évolution très importante pour nous en ce qui concerne l'expérience premium », affirme Avi Mannis, le directeur marketing de la compagnie. « Il s'agit de la plus grande cabine affaires que nous ayons jamais conçue », précise Alisa Onishi, directrice Marque et communauté.



La classe affaires compte ainsi 34 suites Leihoku, basées sur le fauteuil Ascent d'Adient, dont Hawaiian Airlines était cliente de lancement en 2019 (mais dont Qatar Airways est devenue l'opératrice de lancement en 2021, également sur 787). Se transformant en lit horizontal et offrant un accès direct au couloir grâce à sa disposition en 1-2-1, il offre également une grande intimité au passager grâce à la porte dont il est équipé. La configuration laisse la possibilité de voyager à deux sur les fauteuils du milieu grâce à une paroi escamotable. Chaque suite est dotée d'un écran de 18 pouces donnant accès au système de divertissement en vol. Parmi les équipements présents se trouve également un système de chargement sans fil.





Désireuse de rappeler la nature d'Hawaii dans la décoration de l'appareil, la compagnie a opté pour un plafond étoilé en classe affaires, une moquette rappelant les vagues de l'océan, des ombres de feuilles exotiques et des matériaux rappelant le bois.





En classe économique, 266 fauteuils Aspire de Collins Aerospace ont été installés en rangées de 3-3-3. L'avant de la cabine est occupée par des fauteuils Extra Comfort, offrant davantage d'espace pour les jambes et des prises électriques en plus des prises USB installées dans l'ensemble de la cabine. Chaque fauteuil est par ailleurs équipé d'un écran de 12 pouces.





Hawaiian Airlines attend douze exemplaires du 787-9. Le premier sera réceptionné en novembre prochain (avec deux ans de retard), pour une mise en service au début de l'année 2024. Les autres appareils intégreront progressivement la flotte jusqu'en 2027.