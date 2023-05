Pas de renoncement à l'avion pour les voyageurs

L'industrie du transport aérien se ressent depuis des années comme la cible facile et privilégiée de l'opinion publique lorsque la discussion tourne autour des émissions de polluants, par exemple de CO2 mais aussi de bruit. Particulièrement exposée, elle attire les tentatives de bridage des militants et des politiques, en témoignent l'abandon de projets aéroportuaires en Europe (dès avant la crise) ou les actions annoncées pour limiter l'activité de Schiphol.



Pour contrer cela, l'entièreté du secteur aéronautique a tenté de multiplier la communication sur ses efforts pour décarboner l'aviation, mais celle-ci semble avoir du mal à atteindre les oreilles des personnes qui ne gravitent pas autour du secteur. La dernière étude de la chaire Pégase, menée sur un échantillon d'un millier de personnes représentatives de la population française et publiée la semaine dernière, le montre : seul un tiers des personnes interrogées sur les technologies développées pour décarboner l'aviation a...