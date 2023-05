Philippine Airlines mise sur l'Airbus A350-1000 pour ses projets long-courrier

Philippine Airlines a signé un protocole d'accord avec Airbus en vue d'acquérir neuf A350-1000 et détient également des droits d'achat sur trois appareils supplémentaires. Cet engagement a été signé dans le cadre de son projet de flotte ultra-long-courrier, qui doit être constituée pour permettre de relier en vol sans escale les Philippines à l'Amérique du Nord, côte Est des Etats-Unis et Canada compris.



Le calendrier de livraison prévoit celle du premier appareil au quatrième trimestre 2025. Les huit autres seront progressivement intégrés à la flotte jusqu'en 2027.



Stanley K. Ng, président et directeur des opérations de la compagnie, explique que, grâce à un rayon d'action atteignant les 16 100 km, l'A350-1000 lui permettra de traverser le Pacifique et d'emprunter des routes traversant le pôle dans les deux sens toute l'année. La liaison envisagée entre Manille et Toronto comptera d'ailleurs parmi les plus longues routes du monde. Des lignes vers l'Europe pourront également être rouvertes.



La compagnie asiatique exploite déjà deux A350-900, qui desservent l'Amérique du Nord, l'Asie et l'Australie. Comme eux, les A350-1000 seront aménagés dans une configuration triclasse, abritant une classe affaires, une premium economy et une classe économique.



Ayant retrouvé un résultat d'exploitation positif en 2022 grâce à la levée des restrictions de voyage liées à la pandémie, Philippine Airlines est en train de réactiver la totalité de sa flotte (74 appareils, dont onze Dash 8-400, 42 monocouloirs d'Airbus et 21 gros-porteurs - A330, A350 et 777) et prévoit de porter sa flotte à une centaine d'appareils d'ici 2027.