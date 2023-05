La conversion des trois derniers A330 MRTT français ne dépassera pas les 490 millions d'euros

En visite sur la base aérienne 125 d'Istres le 28 avril, le ministre des Armées Sébastien Lecornu a donné de nouvelles précisions quant à la conversion en A330 MRTT des trois Airbus A330-200 de l'escadron de transport 3/60 « Estérel » qui sont aujourd'hui basés à Roissy Charles-de-Gaulle (photo).



« Pour le capacitaire, 490 millions d'euros seront alloués avec notamment la conversion de 3 A330-200 en A330 MRTT permettant de disposer à l'horizon 2025 d'une flotte de 15 ravitailleurs », annonce ainsi un communiqué du ministère des Armées daté du 1er mai.



Ces précisions entre dans le cadre des moyens alloués spécifiquement pour la base aérienne 125 dans le cadre de la future loi de programmation militaire (LPM) 2024‑2030. Le projet de loi de programmation militaire sera examiné à l'Assemblée nationale à partir du 22 mai.



La conversion de chacun des A330 sera donc en moyenne en deçà des 164 millions d'euros, même si évidemment les prix d'achat des appareils (deux exemplaires de seconde main en provenance de la défunte compagnie Avianca Brasil et un neuf acquis directement auprès d'Airbus) n'ont pas été révélés.



Ces trois avions avaient été commandés en juin 2020, quelques mois seulement après le déclenchement de la pandémie, afin d'anticiper le retrait des A340-200 (2020 au lieu de 2028) et des A310-300 (2021 au lieu de 2023) opérés par l'Estérel.



Leur conversion était jusqu'à présent annoncée à partir de 2025, ce qui laisse entendre qu'elle sera donc accélérée pour au moins deux des appareils dans le cadre de la future loi de programmation militaire.



La Loi de programmation militaire 2019-2025 prévoyait quant à elle une flotte de 12 A330 MRTT livrés neufs d'ici à fin 2023. L'armée de l'Air et de l'Espace en tient déjà 9, son dernier Phénix ayant été livré en décembre dernier.



Les trois prochains sont toujours attendus en juillet, septembre et décembre.