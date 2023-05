Flydubai lance le fauteuil VUE de Safran Seats et une Business Suite sur Boeing 737

Flydubai a décidé de renouveler l'expérience de ses passagers sur ses vols les plus longs. La compagnie a dévoilé le nouveau fauteuil de classe affaires qui équipera un petit nombre de ses Boeing 737 à partir de la fin de l'année. Basée sur le fauteuil VUE de Safran Seats, dont elle devient donc cliente de lancement, elle promet une expérience digne d'une classe affaires de gros-porteur, une Business Suite.



La plateforme VUE a été personnalisée pour la compagnie avec le concours de JPA Design. Dix fauteuils seront disposés en épi, avec le passager face aux hublots, en rangées de deux fauteuils. Les standards d'une classe affaires long-courrier seront ainsi respectés. L'intimité sera renforcée par la hauteur de la coque entourant le fauteuil et par la présence d'une porte. Le fauteuil pourra se déployer en lit horizontal.





Parmi ses autres attributs se compte la présence d'un écran 17.3 pouces RAVE sur chaque fauteuil, d'un chargeur sans fil et de rangements personnalisés.





Flydubai souligne qu'elle devrait recevoir son premier appareil aménagé de la nouvelle classe affaires au mois de novembre. Il sera mis en service avant la fin de l'année. Au premier trimestre 2024, elle pourrait compter jusqu'à six Boeing 737 ainsi configuré. Cette configuration sera proposée sur les vols les plus longs.



La compagnie rappelle qu'elle propose un produit affaires à ses passagers depuis le lancement de sa première offre en 2013. Deux autres versions de classes affaires ont depuis été lancées, en 2017 (sur 31 Boeing 737 MAX 8 et trois 737 MAX 9, desservant des routes assez longues du réseau) et en 2021 (sur douze 737 MAX 8 exploités sur des routes courtes à moyennes).





