Turkish Airlines vise une flotte de plus de 800 avions en 2033

Turkish Airlines a de grandes ambitions pour l'anniversaire de ses cent ans. Le groupe a récemment dévoilé les grandes lignes de son plan stratégique d'ici à 2033 et annoncé qu'il comptait doubler en dix ans la taille qu'il a réussi à atteindre en 90. Les objectifs impressionnent : la flotte devrait ainsi dépasser les 800 appareils, le réseau 400 destinations et la compagnie vise à transporter 170 millions de passagers.



En ce qui concerne la flotte, Turkish Airlines souligne qu'elle devrait compter 435 appareils à la fin de l'année, en comptant les flottes cargo et de sa filiale low-cost Anadolujet. Elle doit réceptionner une quinzaine d'appareils en 2023, dont quatre ont déjà été livrés, y compris son 400e, un Airbus A350-900 qui porte une livrée spéciale pour marquer l'occasion. Anadolujet a quant à elle déjà reçu seize avions depuis janvier (tous en leasing).



Même si le recours au leasing devrait être important, des commandes devraient être à venir. Le groupe n'attend plus en effet la livraison que de 72 appareils directement acquis auprès d'Airbus et Boeing : 49 A321neo, quatorze A350-900 et neuf 787-9.



Sur cette période d'ici 2033, Anadolujet devrait également changer de statut. Le groupe souhaite en effet en faire une filiale plus dissociée de sa maison-mère, ce qui s'accompagnera d'un repositionnement de la marque et d'une transformation de la structure du chiffre d'affaires et des coûts. A cet horizon, elle devrait pouvoir compter sur une flotte de plus de 200 avions de nouvelle génération (contre un petit peu moins de 80 appareils à ce jour).



Ainsi, la capacité du groupe devrait doubler en dix ans, avec une croissance annuelle moyenne de 7 %. Le nombre de passagers devrait suivre la même progression, avec 170 millions de passagers annuels en 2033 contre 85 millions en 2022.



Cette croissance devrait également se faire ressentir dans les mêmes proportions sur le chiffre d'affaires : le groupe Turkish Airlines vise des recettes à hauteur de 50 milliards de dollars en 2033, quand la compagnie a publié un chiffre d'affaires de 18,4 milliards de dollars en 2022, en progression de 39 % par rapport à 2019, et un bénéfice de 2,7 milliards de dollars.