Le transport aérien français se prépare à un bel été mais ne se dépare pas de sa vigilance

Le temps du « travel revenge » est passé mais ce n'est pas un regret pour les acteurs du transport aérien français. En effet, la demande reste très « forte et dynamique », selon les mots de Pascal de Izaguirre, PDG de Corsair et directeur général de la FNAM (Fédération nationale de l'aviation et de ses métiers). « C'est très réconfortant pour nous de voir qu'il n'y a pas de boycott, de réticence, de réserve vis-à-vis du transport aérien et que c'est un mode de transport qui reste plébiscité par la clientèle et qui correspond à des nécessités individuelles et professionnelles », ajoute-t-il.



Après avoir retrouvé 80 % de son niveau de 2019 en 2022 (qui avait débuté avec la propagation d'omicron), le trafic France a dépassé les 90 % de son niveau de 2019 au cours des deux premiers mois de l'année. Les performances sont particulièrement bonnes sur...