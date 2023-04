Pas de limitation du nombre de vols à Schiphol mais une interdiction des vols de nuit et d'affaires

Schiphol continue d'explorer les pistes de sa transformation pour devenir plus propre et moins bruyant. Sa mesure-phare, la limitation du nombre de vols annuels, a été refusée par un tribunal néerlandais le 5 avril. Qu'à cela ne tienne, l'aéroport d'Amsterdam avait dévoilé la veille un plan de réduction du bruit et de la pollution basé notamment sur l'interdiction des vols de nuits et de l'aviation d'affaires, ainsi que l'abandon du projet de nouvelle piste.



La décision qui attise les tensions depuis plusieurs mois est celle d'abaisser la limitation du nombre de vols annuels à l'aéroport. Le projet initial est de le réduire de 500 000 à 440 000 mais une limitation à 460 000 était envisagée dès le 1er novembre 2023. Deux procédures judiciaires ont été lancées, par KLM d'une part, avec le soutien de Delta Air Lines, Corendon, TUI et easyJet, et par l'IATA d'autre part, avec celui...