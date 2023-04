Une industrie de winners

Et si le moyen de faire bouger les politiques européens était de lever la tête et montrer les muscles. C'est ce que Carsten Spohr a voulu faire passer comme message lors du sommet annuel de l'association Airlines for Europe (A4E) à Bruxelles la semaine dernière. « A4E n'est là juste pour se plaindre. Nous sommes aussi ici pour montrer la force de l'aviation européenne, qui d'ailleurs ne serait pas la même sans les actions de la Commission européenne », a plaidé le président du groupe Lufthansa.



A4E dénonce souvent l'immobilisme des institutions et des gouvernements, réclame aussi davantage d'actions. Pour développer l'industrie du carburant durable d'aviation, pour mettre en place le ciel unique européen, pour réformer le règlement EU261 sur les compensations en cas de retard et d'annulation... Des sujets qui reviennent tous les ans, qui sont soulevés par tous les acteurs - même en-dehors du lobby - et...