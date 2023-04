Eurocontrol révise légèrement à la hausse ses prévisions pour 2023 mais table sur un ralentissement après 2024

Eurocontrol a publié une nouvelle mise à jour de ses prévisions quant à l'évolution du trafic européen sur sept ans (2023-2029). L'organisme constate que celui-ci a évolué selon son scénario de base depuis le mois d'octobre 2022 mais quelques ajustements ont pu être faits. Le nombre de vols réalisés en 2023 devrait ainsi être légèrement plus important que prévu il y a six mois, avec 10,4 millions de vols au lieu de 10,2 millions. La demande se maintient en effet et la demande pour les voyages aériens reste forte, notamment au niveau des flux touristiques vers le sud de l'Europe.



Les prévisions restent toutefois similaires pour 2024 et un retour du nombre de vols au niveau de celui de 2019 devrait toujours attendre 2025, avec 11,1 millions de vols anticipés. C'est sur le plus long terme que les choses évoluent. En effet, Eurocontrol a intégré une augmentation du niveau...