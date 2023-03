A4E se languit toujours du ciel unique européen mais des avancées pourraient avoir lieu cette année

Trente ans après la création du marché unique européen, vingt après les premiers pas de l'Europe vers l'unification de son ciel, le ciel unique européen (SES) est toujours au point mort. Inlassablement, les plus grandes compagnies européennes, réunies au sein d'Airlines for Europe (A4E), appellent les institutions à avancer, mettant en avant les bénéfices financiers et commerciaux qu'une gestion harmonisée du trafic aérien au niveau européen apporterait. Et c'était de nouveau l'un des principaux sujets abordés par l'association lors de son septième sommet annuel à Bruxelles le 29 mars.



Mais si Michael O'Leary, le CEO du groupe Ryanair, se désespère que la Commission ne fasse « rien, rien, rien, rien », Carsten Spohr, celui du groupe Lufthansa, veut se montrer plus optimiste. « Un nouvel argument est entré dans la balance : l'environnement. Les choses sont différentes désormais », souligne-t-il. Maintenant que la Commission européenne est pleinement focalisée sur...