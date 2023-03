Le « cas TK », trois ans plus tard...

La presse française surveille particulièrement tous faits et gestes des grandes compagnies du Golfe que sont Emirates, Qatar Airways et Etihad, avec en perspective la naissance de la nouvelle Riyadh Air qui vient de s'engager sur 39 Dreamliner, un tout premier pas pour cette filiale du fonds souverain saoudien qui promet de devenir un nouveau géant des voyages en correspondance au Moyen-Orient. Mais pour les principales compagnies européennes intercontinentales, le danger qui guette est encore bien plus proche...



Il y a trois ans, au démarrage d'une pandémie qui allait durablement secouer le monde de l'aviation, nous nous étions tout particulièrement intéressés à la compagnie Turkish Airlines (lire l'éditorial : Le « cas TK »), qui, par son vaste réseau mondial et par l'équilibre de sa flotte, devait être un indice à suivre pour connaître la tendance générale qui se mettra en place entre les acteurs du transport aérien...