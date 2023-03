ANA révèle l'aménagement des Boeing 787 d'AirJapan

Le groupe ANA travaille depuis trois ans à la nouvelle AirJapan, devant lui permettre de s'adapter à la modification des profils et des attentes des voyageurs après la pandémie de covid-19. Il vient de révéler les grandes lignes de ce que sera le profil de la nouvelle compagnie : son aménagement cabine, ses uniformes et sa musique à bord.



ANA avait déjà indiqué que les opérations d'Air Japan reposeraient sur une flotte de Boeing 787. Il indique maintenant que ces appareils auront un aménagement en classe unique, avec 324 fauteuils de classe économique. Ils offriront un pitch de 32 pouces, seront inclinables et équipés de ports USB A et C, ainsi que d'un dispositif pour maintenir les tablettes et smartphones. Les fauteuils n'auront en effet pas d'écran intégré.



La cabine a été dessinée par la société de design Acumen et les fauteuils seront produits par Safran Seats.



Les uniformes ont quant à eux été créés de façon à pouvoir être unisexe. Conçus dans des matières naturelles, ils reprennent le code couleur de la future compagnie (blanc, bleu marine, saumon).

Enfin, la musique de bord a été créée en collaboration avec l'université des arts de Tokyo. Elle combine le son d'instruments occidentaux et celui d'instruments traditionnels japonais (shakuhachi et koto) et souhaite communiquer aux passagers le sentiment de renouveau qui accompagne la création de la compagnie.



Air Japan doit démarrer ses vols en février 2024. Avec un modèle économique situé entre celui d'ANA et celui de la low-cost Peach, elle vise les voyages VFR (visit friends and relatives) donc les destinations touristiques vers lesquelles voyagent des passagers sensibles au prix. Elle a vocation à desservir des routes internationales moyen-courrier en Asie du Sud-est initialement puis dans le reste de l'Asie, voire l'Océanie.





Image © ANA Holdings