Le Rallye aérien étudiant prépare son décollage d'Albi en avril

Les préparations vont bon train pour la prochaine édition du Rallye aérien étudiant (RAE). Les équipages participants ont été sélectionnés et il ne leur reste plus qu'à finaliser leur inscription pour pouvoir s'élancer de l'aéroport d'Albi pour cet événement, qui s'y déroulera cette année du 2 au 8 avril.



Cette compétition aéronautique rassemble une dizaine d'équipages représentant chacun une école, qui réalisent chaque jour durant une semaine des navigations au départ de l'aéroport de référence. Ces navigations sont définies par les responsables des opérations aériennes du Rallye.



Lors de chaque navigation, les équipages doivent repérer et photographier des zones spécifiques sur le trajet imposé (comme des monuments), sans s'aider de système de guidage ni de téléphone pour se repérer mais en s'appuyant uniquement sur des cartes.



La huitième édition du RAE a eu lieu en avril 2022 à Agen, après deux ans d'interruption en raison de la crise sanitaire. Elle avait rassemblé neuf équipages, ceux de Saint-Cyr, de l'UTC, de l'Armée de l'air, de Navale, de l'ESIGELEC, d'Assas, de l'IPSA, de l'ENAC et de l'ENSTA.



Les participants au RAE participent également au projet Graines de Pilotes, qui permet aux étudiants de présenter le domaine de l'aéronautique à des enfants et adolescents atteints du spectre de l'autisme au travers d'ateliers voire de vols que quelques minutes.