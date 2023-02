La relève des avions AWACS européens se fait plus pressante

C'est une info qui tombe à point nommé. Saab a décidé de proposer une variante de sa plateforme GlobalEye à l'agence de soutien et d'acquisition de l'OTAN (NSPA). L'idée est évidemment de venir remplacer les 14 vénérables avions AWACS (Airborne Warning and Control System) de l'Alliance atlantique dans le cadre d'une compétition qui comprendra aussi Boeing et son E-7 Wedgetail.



Il faut dire qu'avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie il y a un an, les E-3A Sentry de l'OTAN volent plus que jamais, assurant un rôle des plus déterminants en venant surveiller les manoeuvres des avions militaires russes depuis l'Europe de l'Est et la mer Baltique. Mais les AWACS ont été introduits il y a tout juste 41 ans, avec tous les défis qui viennent maintenant s'accumuler avec l'augmentation des heures de vol.



L'IAMCO (International Aerospace Management Company), en charge de la gestion de...