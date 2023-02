Collins Aerospace lance son nouveau siège Elements et sa solution Secant avec Starlux

L'entrée en service du premier Airbus A350-900 de Starlux en janvier a permis à Collins Aerospace de lancer et dévoiler en opération deux nouveaux produits : son nouveau siège Elements et son système de personnalisation Secant. Les deux équipent en effet les appareils de la compagnie taïwanaise, qui en est l'opératrice de lancement. Elements fournit ainsi les fauteuils de première classe (quatre) et classe affaires (vingt-six), tandis que Secant offre de nouvelles possibilités de différenciation et d'éclairage pour renforcer l'image de marque Starlux à bord et peaufiner la qualité de l'expérience passagers.



Avec Elements, Collins Aerospace affirme avoir voulu reprendre les atouts phares de ses précédents fauteuils affaires, en les améliorant encore. La cabine se présente ainsi avec des sièges disposés en épi, configuration qui permet de densifier la cabine sans sacrifier l'espace individuel des passagers. En revanche, la forme des fauteuils a été optimisée pour ajouter de l'espace...