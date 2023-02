« Un aéroport est un poumon vert qui existe parce qu'il y a des avions qui volent », Lionel Guérin, président d'Aéro Biodiversité

Invité du Podcast de l'Aviation cette semaine, Lionel Guérin, président d'Aéro Biodiversité.



Lionel Guérin présente l'association Aéro Biodiversité, qui oeuvre depuis 2013 à l'étude et la promotion de la biodiversité sur les plateformes aéroportuaires. Il explique qu'avec 70 % d'espaces naturels préservés, les aéroports protègent de nombreuses espèces animales et végétales, un écosystème qui mérite d'être étudié et amélioré. Il appelle à regarder au-delà de la problématique, certes à traiter, du rejet de gaz à effet de serre et de se rappeler que le transport aérien favorise le maintien d'espaces de captation de carbone.



En plus d'organismes scientifiques (comme le Muséum d'histoire naturelle) et de régions, Aéro Biodiversité compte 73 plateformes aéroportuaires parmi ses membres, ainsi qu'Air Corsica, Air Caraïbes, French bee, Air Saint-Pierre, la DGAC, l'UAF et des fédérations aéronautiques.