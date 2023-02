Le secteur de l'Aviation recrute aujourd'hui et il recrute massivement, durablement... Les besoins s'annoncent immenses dans toutes les régions du monde et les difficultés de recrutement apparues dans certains métiers sont telles qu'elles pourraient même constituer un véritable frein à la croissance attendue du secteur, voire à des pans entiers de l'économie qui en dépendent.



L'aviation recrute car ce secteur est véritablement composé d'une multitude de métiers pour venir imaginer, concevoir, produire, exploiter, maintenir et recycler des aéronefs qui effectuent des missions tout aussi diverses aux quatre coins du globe. Ces nombreux métiers, qu'ils soient industriels, artisanaux, scientifiques ou de toutes autres natures, concernent toutes les qualifications.



L'aviation recrute aussi parce que c'est un secteur qui évolue sans cesse, avec d'importants impératifs liés à la décarbonation et à la digitalisation qui s'accélèrent. Intégrer le secteur de l'aviation c'est être certain de participer à la transformation d'un domaine d'activité particulièrement puissant en France, véritable héritage des pionniers de l'aviation depuis le début du siècle dernier.



C'est d'ailleurs également un véritable enjeu de souveraineté pour notre pays qui sait concevoir toutes les parties les plus complexes d'un aéronef (motorisation, avionique, équipement, systèmes...), un savoir-faire reconnu mondialement et que seuls quelques pays possèdent encore aujourd'hui.



L'aviation recrute enfin parce que c'est surtout le vrai symbole d'une ouverture sur le monde, avec des liens réels tissés entre les continents depuis son existence. L'aviation n'a en effet cessé de rapprocher les peuples, leurs cultures et leurs économies et cette mission n'est pas près de s'arrêter.



L'aviation reste finalement un vrai secteur porteur d'avenir...