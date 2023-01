Flybe disparaît de nouveau du ciel britannique

La résurrection de Flybe aura été de courte durée. La compagnie britannique a annoncé le 28 janvier qu'elle cessait toutes ses activités et annulait tous ses vols. Elle a été placée sous administration judiciaire.



Flybe avait déjà fait faillite en mars 2020, après des années de difficultés et plusieurs tentatives de sauvetage plus ou moins concluantes, devenant l'une des toutes premières victimes de la crise liée à la pandémie de covid-19. Elle avait toutefois été relancée en avril 2022 par Thyme Opco, une entité créée par le fonds d'investissement Cyrus, avec une flotte de neuf Dash 8-400.



La compagnie avait décidé de conserver la même mission qu'avant sa faillite : relier les régions britanniques et le reste de l'Europe. L'autorité de l'aviation civile britannique (CAA) souligne qu'elle comptait trois bases au Royaume-Uni (Belfast, Birmingham et Londres Heathrow), d'où elle assurait des vols intérieurs ainsi que vers Amsterdam et Genève.



Par son ambition d'assurer la connectivité des régions britanniques, Flybe était autrefois une compagnie importante dans le pays. Sa première faillite, également précipitée par les conséquences du Brexit, avait été un choc pour la population, alors qu'elle transportait huit millions de passagers par an, employait plus de 2 000 personnes, comptait 81 destinations dans son réseau et 66 appareils dans sa flotte.



Si sa taille était beaucoup plus modeste depuis sa relance, cette répétition de l'histoire est également accueillie avec tristesse : « il est toujours triste de voir une compagnie aérienne être placée sous administration judiciaire et nous savons que la décision de Flybe de cesser ses activités sera pénible pour tous ses employés et ses clients », a regretté Paul Smith, le directeur Clients de la CAA.