Air France-KLM va enrichir ses commandes de sept Airbus A350

La modernisation de la flotte d'Air France-KLM ne connaît pas de temps mort. Le groupe a annoncé le 27 janvier que son conseil de surveillance avait approuvé l'acquisition de sept A350 supplémentaires auprès d'Airbus. Ils se répartissent entre quatre A350F destinés à Martinair et trois A350-900 destinés à Air France.



Les avions cargo rejoindront la flotte de la compagnie spécialisée dans le fret, Martinair, qui les exploitera pour le compte de KLM Cargo depuis Amsterdam. Ils remplaceront les quatre Boeing 747-400F actuellement en service. Les livraisons doivent débuter au second semestre 2026. Ils complèteront la flotte de quatre A350F que le groupe a commandés en décembre 2021 pour les besoins d'Air France.



En parallèle, Air France va pouvoir introduire trois A350-900 supplémentaires, portant à 41 le nombre d'appareils sur lesquels elle s'est engagée - dont vingt ont été livrés. Eux aussi ont vocation à remplacer des appareils plus anciens de la flotte. Comme ceux actuellement en service, ils recevront une configuration triclasse. Ils doivent être livrés en 2024.



Ces commandes vont aider le groupe à atteindre ses objectifs de réduction de son empreinte environnementale (-30 % d'émissions de CO2 par passager-kilomètre d'ici 2030 comparé à 2019). Alors qu'Air France-KLM s'associe à tous les acteurs des secteurs de l'aérien et de l'énergie pour accélérer la création d'une filière SAF (carburant durable d'aviation), il utilise déjà le levier qui est immédiatement à sa disposition pour avancer vers son ambition, le renouvellement de la flotte.