LPM 2024-2030 : Emmanuel Macron annonce une forte augmentation du budget de la défense

Le président de la République Emmanuel Macron a dévoilé les grandes lignes de la future loi de programmation militaire (LPM 2024-2030) le 20 janvier sur la BA 118 de Mont-de-Marsan.



Le budget consacré à la Défense connaîtra ainsi une forte augmentation sur la période, avec 413 milliards d'euros alloués aux forces armées françaises au cours de ces sept années, contre 295 milliards d'euros entre 2019 et 2025. Ces 413 milliards d'euros seront repartis en 400 milliards d'euros budgétisés au Parlement et 13 milliards de recettes extra-budgétaires.



Il s'agit d'une augmentation de près d'un tiers du budget pour adapter les forces armées françaises aux menaces actuelles, en particulier face au retour des conflits de haute intensité comme celui en cours aux portes de l'Europe avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie.



En prenant en compte les deux LPM, le budget de la défense aura ainsi doublé par rapport aux décennies de désinvestissement lié à la fin de la guerre froide.



« Nous devons avoir une guerre d'avance » et « être prêts à des guerres plus brutales, plus nombreuses et plus ambiguës à la fois », a déclaré le chef de l'État lors d'un discours dans le cadre des voeux aux armées pour la nouvelle année.



Le budget alloué au renseignement connaîtra une augmentation de près de 60 % sur la période 2024-2030, avec un doublement du budget de la Direction du renseignement militaire (DRM) et de la Direction du renseignement et de la sécurité de la défense (DRSD). Sur le plan de l'aéronautique de défense, l'armée de l'Air et de l'Espace (AAE) passera ainsi « au tout Rafale », confirmant ainsi la très prochaine commande de 42 appareils supplémentaires attendue par Dassault Aviation et ses partenaires cette année dans le cadre de la tranche 5.



Le président de la République a également confirmé la construction du porte-avions nucléaire de nouvelle génération (PANG) qui viendra succéder au Charles de Gaulle à horizon 2038.



Pour rappel, le budget des armées atteindra les 43,9 milliards d'euros en 2023, en hausse de trois milliards d'euros par rapport à l'année dernière. La LPM 2024-2030 doit quant à elle être présentée au Parlement au printemps.