La mise en place du nouveau système européen de contrôle aux frontières (EES) est repoussée à fin 2023

L'Europe vient d'apporter un bol d'air aux aéroports européens. L'eu-LISA, l'entité chargée de la gestion opérationnelle des systèmes informatiques à l'échelle communautaire, a annoncé la semaine dernière le report de plusieurs mois de la mise en oeuvre du système EES (Entry/Exit System). Elle a en effet jugé que « l'entrée en service prévue pour mai 2023 n'est plus réalisable en raison des retards des fournisseurs ». Elle devrait décider en mars d'une nouvelle échéance qu'elle espère à la fin de l'année.



Cette annonce a été très favorablement accueillie par toute l'industrie du transport aérien, l'IATA, l'ACI Europe, A4E (Airlines for Europe) et l'ERA (l'association des compagnies régionales européennes) ayant salué d'une même voix la décision.



L'EES devait initialement être mis en place pour mai 2023. Il s'agit d'un nouveau système de contrôle d'identité aux frontières, qui enregistre les ressortissants de pays tiers voyageant pour un court séjour ou...