« Notre modèle économique est exposé », s'inquiète le SCARA

Le SCARA (Syndicat des compagnies aériennes autonomes) a toujours vu des réformes profondes à apporter au transport aérien français pour assurer sa pérennité. Mais trois ans après la survenue de la pandémie de covid-19, le syndicat estime que la crise qui a accompagné la propagation du virus a « démontré de façon violente que le modèle économique établi dans les années 50/60 ne fonctionne pas. Il faut rebâtir les fondations », selon Jean-François Dominiak, son président.



Alors que les bilans commencent à tomber pour l'année 2022 et témoignent de la reprise dans le transport aérien, le SCARA s'inquiète que l'Etat puisse oublier que la crise n'est pas terminée. « Les compagnies aériennes sont toujours à la peine », témoigne Jean-François Dominiak. Toutes souffrent de l'inflation et de la hausse des prix de l'énergie et du carburant. Certaines n'ont pas reçu d'aides durant la crise et sont en difficulté...