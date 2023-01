Le premier Boeing 777-300ER « 48J » d'Air France entrera en service le 20 janvier

Avec quelques semaines de décalage en raison de contraintes de documentation, le premier Boeing 777-300ER « 48J » d'Air France a obtenu sa clairance. La compagnie a annoncé que le premier 777 doté des toutes dernières cabines long-courrier, baptisé Fontainebleau, décollerait de Paris CDG le 20 janvier, destination New York.



Air France avait en effet lancé un dernier chantier de réaménagement de cabines sur douze 777-300ER qui n'avaient pas encore été reconfigurés. L'objectif est d'augmenter significativement l'offre de sièges premium pour répondre à la demande des passagers, qui recherchent davantage de confort. Ainsi, ces douze Triple Sept ont été équipés d'une cabine affaires de 48 fauteuils, d'une classe Premium Economy ayant doublé sa surface pour accueillir 48 fauteuils aussi et d'une classe économique plus réduite, à 273 sièges.



Parmi les grandes nouveautés de cette configuration se trouve le choix (renouvelé) d'installer des fauteuils Cirrus de Safran Seats aux standards 3F mais dotés d'une porte coulissante côté couloir qui permet de privatiser totalement son espace. Inversement, les sièges du milieu sont équipés d'un panneau de séparation escamotable permettant de voyager à deux dans un espace plus convivial. La cabine étant divisée en deux parties, huit fauteuils (ceux situés devant les parois) sont dotés d'un ottoman très élargi (puisque n'ayant pas à composer avec la structure d'un siège devant) qui augmente la sensation d'espace et permet d'accueillir un invité. La cabine est également décorée de l'iconique hippocampe ailé rétroéclairé.





Image © Le Journal de l'Aviation - tous droits réservés

La Premium Economy a reçu le dernier modèle de fauteuil inclinable PL3530 de Recaro offrant un espace de 96 cm pour les jambes, déjà proposé sur l'Airbus A350 aux dépens de l'ancien fauteuil à coque. Quant à la classe économique, elle hérite également de nouveaux fauteuils similaires à ceux installés sur A350 et 777 COI (Caraïbes - Océan indien), les CL3710 de Recaro.



Des écrans agrandis, des ports USB, une connexion Bluetooth permettant d'utiliser ses propres écouteurs... viendront compléter l'offre.



Les 777 « 48J » sont destinés à des liaisons où la demande est très forte pour les classes affaires et Premium Economy, d'où le lancement du produit sur New York comme annoncé en mai dernier. Mais dès le 21 janvier, Rio de Janeiro puis Dakar accueilleront également ces appareils dans leur programme de vols.



Le chantier de réaménagement, représentant un investissement de 180 millions d'euros, doit durer un an. Ainsi, fin 2023, toutes les cabines affaires d'Air France proposeront des fauteuils se transformant en lits entièrement plats (contre 90% aujourd'hui).