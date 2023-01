Le Groupe ADP retrouve plus de 80% de son trafic de 2019

Le Groupe ADP a connu une croissance continue en 2022. Après un premier semestre de reprise, le second semestre a vu cette reprise s'accélérer, avec une croissance marquée de Paris Aéroport qui a doublé son trafic par rapport à l'année dernière.



Ainsi, au niveau international, le Groupe ADP a vu passer 280,4 millions de passagers dans ses aéroports, ce qui représente une hausse de 72,6 % par rapport à 2021 et marque un retour du trafic à 80,9 % de son niveau de 2019.



Les plateformes parisiennes ont à elles seules accueilli 86,7 millions de passagers, une hausse de 106,7 % par rapport à 2021 et un retour à 80,2 % du trafic de 2019. L'aéroport de Paris CDG, davantage ralenti les années précédentes en raison d'un mix passagers plus intercontinental donc plus touché par la fermeture des frontières dans le monde et particulièrement en Asie, a enregistré une très forte de croissance du trafic de 119,4 % en 2022, avec 57,5 millions de passagers. Il reste toutefois à 75,5 % de son niveau de 2019.



L'aéroport d'Orly, davantage orienté vers les réseaux intérieurs, européens et loisirs qui ont connu un rebond plus rapide dès 2021, a accueilli 29,2 millions de passagers, une hausse de 85,6 % par rapport à 2021. Sur l'année, le trafic de la plateforme a retrouvé 91,6 % de son niveau de 2019 mais on peut noter qu'il dépasse ce niveau tous les mois depuis août.



Les autres entités du groupe ont connu des succès similaires. Ainsi, TAV Airports a enregistré une croissance de 46,7 % avec 78,5 millions de passagers, qui lui a fait retrouver plus de 80 % de son trafic pré-crise. Quant aux aéroports gérés par le conglomérat indien GMR, ils ont accueilli 87,4 millions de passagers, une hausse de 68,5 % par rapport à 2021 et un retour à plus de 80 % du niveau de trafic pré-covid.