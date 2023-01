« Nous sommes sur des inflations des prix des billets de l'ordre de 15 % à 20 % », Marc Rochet, président d'Air Caraïbes et de French bee

Invité du Podcast de l'Aviation cette semaine, Marc Rochet, président d'Air Caraïbes et de French bee.



Marc Rochet annonce qu'Air Caraïbes et French bee ont vécu une année 2022 relativement difficile, marquée certes par la continuation de la reprise du trafic loisir et VFR mais plus que tempérée par les crises sur le plan économique. Conforté par l'envie de voyager des passagers et l'attrait des destinations des programmes de vols des deux compagnies, il se montre confiant pour 2023, même si d'importantes menaces demeurent et maintiennent les prix des billets à un niveau supérieur à avant la crise, avec des coûts en hausse dans tous les domaines (maintenance, personnel, logistique).



Il constate également que les comportements des clients gardent des séquelles de la crise, avec des réservations toujours assez proches des dates de voyage (même si la visibilité est un petit peu meilleure) et une attention au prix modifiée, qui joue en faveur des recettes auxiliaires.