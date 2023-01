« 2023 devrait être une année plus difficile qu'avant 2019 du point de vue de la demande », Didier Bréchemier, partenaire associé au cabinet Roland Berger

Invité du Podcast de l'Aviation cette semaine, Didier Bréchemier, senior partner Transport au cabinet Roland Berger.



Didier Bréchemier dresse un rapide bilan de 2022, qui s'est terminée sur une note plus positive que prévu, avec des capacités supérieures à celles de 2019 aux Etats-Unis et en Europe à la fin de l'année. Dans ce contexte, l'année 2023 s'annonce plutôt bien, d'autant qu'elle s'ouvre avec la réouverture de la Chine. Cependant, un ralentissement économique est attendu partout, qui devrait avoir un impact sur le transport aérien.



Les secteurs les plus touchés devraient être les vols loisirs très long-courrier et les vols long-courrier affaires. A ce sujet, dans une mise à jour de son étude sur les comportements des voyageurs, le cabinet Roland Berger constate une baisse importante des intentions de voyage aux Etats-Unis et en Europe.