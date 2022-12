« Au moment où l'Europe interdit des routes en France, elle échoue une nouvelle fois sur le ciel unique européen », Thomas Juin, président de l'UAF&FA

Invité du Podcast de l'Aviation cette semaine, Thomas Juin, président de l'Union des aéroports français et francophones associés.



Thomas Juin revient brièvement sur l'été meilleur que prévu et l'automne très positif que les aéroports ont vécu, tout en rappelant les disparités dans cette reprise. Satisfait du jugement du jury de déontologie publicitaire, qui a estimé que la publicité de la SNCF comparant les émissions du train et de l'avion était mensongère, il répète que les deux moyens de transport ne sont pas concurrents mais totalement complémentaires.



Il se montre en revanche plus partagé sur la décision de l'Union européenne de valider le projet de loi français sur l'interdiction des lignes aériennes lorsque le train propose une alternative en moins de 2h30. Alors que l'UE a mis des conditions qui imposent de réellement évaluer l'impact écologique de la mesure, Thomas Juin souligne qu'elle est totalement inefficace pour décarboner l'aviation et que d'autres mesures devraient être portées par l'UE : soutien sur les carburants durables, ciel unique européen...