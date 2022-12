Bernard Chabbert, une voix s'éteint

Le Podcast de l'Aviation rend hommage cette semaine à Bernard Chabbert, journaliste et voix des meetings aériens, disparu le 15 décembre.





Ce jeudi 15 décembre, un poète a rejoint les étoiles, comme le Petit Prince d'Antoine de Saint Exupéry, auquel il ressemblait étrangement. Ce poète, c'était Bernard Chabbert. Journaliste à Europe 1, écrivain, aviateur, animateur de la célèbre émission Pégase sur FR3, à l'époque, au début années 90, et surtout la voix des meetings aériens, la voix du salon du Bourget pendant près de 30 ans. Bernard avait une manière extraordinaire de partager et de vulgariser les choses de l'air, jusqu'à comparer le pilotage d'un vieux Cessna 172 à l'onctuosité d'une bonne blanquette de veau.



Avec Bernard, tout devenait léger et passionnant, sans snobisme, ni élitisme mais avec classe et élégance. Sans la moindre note, les deux jambes croisées sur une chaise, à la Ferté Alais, à Duxford ou ailleurs, il était le seul à pouvoir tenir en haleine, pendant des heures, un public venu assister à un meeting aérien un jour de pluie. Bernard était une véritable encyclopédie, un livre ouvert. Avec le plus grand sérieux, il savait vous parler d'une armée de petits nains tapant sur les culasses d'un moteur Merlin pour évoquer la douce musique d'un Spitfire, et vous captiver en vous évoquant la vie de Donald Douglas, installé à ses débuts dans l'arrière-boutique d'un salon de coiffure en Californie.



Bernard Chabbert ne laissait personne indifférent. Il avait ses admirateurs, ses détracteurs, mais tous le reconnaissent, il était l'homme qui vous donnait envie d'aimer de l'aviation. Bernard savait de qui tenir : son père qui fut pilote dans l'Aéropostale. Il savait à peu près tout faire : il fut aussi rédacteur en chef de plusieurs revues aéronautiques, auteur de nombreux ouvrages, jusqu'à pousser la chansonnette à la fin des années 60. Il s'est éteint chez lui à Andernos dans le Sud-Ouest dans son hangar au milieu de ces avions de collection qu'il aimait tant et qu'il connaissait si bien. Ta voix va nous manquer, Bernard.