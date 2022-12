L'IATA s'inquiète de la croissance de la flotte cargo dans un contexte de ralentissement de la demande

Les commandes d'avions cargo neufs ou issus de la conversion d'avions passagers se sont multipliées ces derniers mois, tandis qu'Airbus et Boeing ont lancé de nouveaux dérivés de leurs programmes phares, le secteur voulant non seulement rajeunir sa flotte mais aussi surfer sur la vague du succès connu par le secteur cargo durant la crise sanitaire. Cela préoccupe l'IATA. L'association internationale du transport aérien constate en effet une baisse très nette des volumes de marchandises et un fort ralentissement de la croissance des yields dans le domaine avec le retour en vol des avions de transport de passagers.



« Au moment où la demande de fret aérien se ralentit, les livraisons d'avions cargo se maintiennent à un niveau élevé. La moyenne sur deux ans est à son point le plus haut depuis 2012. Cette capacité supplémentaire de fret, ainsi que la reprise en cours sur le marché des...