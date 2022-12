Un nouveau Noël aéronautique en approche

Le froid est arrivé et le compte à rebours s'emballe : les signes ne trompent pas, les fêtes de fin d'année approchent. Alors que nous ne sommes plus qu'à une petite dizaine de jours de Noël désormais, le Journal de l'Aviation reste fidèle à la tradition et a sélectionné quelques idées pouvant combler un proche passionné d'aéronautique.



Avions pour sapin de Noël, de la boutique officielle The Store Dassault Aviation

Qui a dit que seules boules et guirlandes devaient décorer un sapin de Noël ? Cette année, les avions ont aussi leur place sur le roi des forêts, grâce au lot de trois découpes d'avions à suspendre. Un Falcon, un Rafale et un Alpha Jet, conçus à base de MDF de 5mm brut à partir de bois FSC (issu d'une gestion forestière responsable) et fabriqués en France, viennent ainsi faire décoller la décoration de Noël.

Livré à plat avec quatre ficelles de suspension dans l'enveloppe.

Prix : 30 euros.

A retrouver ici.





Image © Le store Dassault Aviation

Une adhésion à l'association Générations Transall pour devenir acteur de la sauvegarde du patrimoine aéronautique

Un cadeau original et stimulant pour les amoureux du C-160 et qui ne veulent pas se résoudre à l'oublier est d'offrir une adhésion à l'association Générations Transall. Alors que l'avion de transport a quitté le service actif de l'armée de l'air au printemps à l'issue d'une carrière de 60 ans, l'association a récupéré deux appareils que ses membres passionnés veulent maintenir en état de vol. L'objectif de l'association est de sauvegarder cette pièce maîtresse du patrimoine aéronautique français, avion militaire de transport s'étant aussi illustré dans l'aide humanitaire, afin de lui permettre de participer à des meetings aériens et de s'appuyer dessus pour la transmission du savoir et des métiers de l'aéronautique auprès des jeunes.

Pour adhérer, rendez-vous sur la page contact de Générations Transall.





Image © Générations Transall

Le Calend'ART 2023, de Damien Charrit

La version 2023 du Calend'Art est arrivée ! Cette année, Damien Charrit a fait le choix de proposer une sélection de douze illustrations parmi ses avions coup de coeur en version noir et blanc. Une expérimentation qui s'inscrit dans une démarche environnementale de réduction de l'empreinte carbone de ses activités, qui touche tous les supports et s'appuie sur une production locale.

Impression sur papier 250gr satiné.

Format : 47 x 29,7 cm.

Prix : 24 euros.

Le Calend'Art est à retrouver ici.





Image © Damien Charrit

Polo Concorde The Super Sonic Airliner - 001, de Barnstormer

Barnstormer a pensé aux amoureux du Concorde en imaginant un polo rendant hommage aux cinquante ans du premier vol de l'appareil, le F-WTSS (001). Blanc comme l'oiseau de métal, ce polo 100% coton PIMA maille piqué avec un liseré tricoté marine est entièrement réalisé par les ateliers de la société française.

Série limitée à 150 pièces.

Prix : 89 euros.

Disponible sur le site de Barnstormer.





Image © Barnstormer

La tête dans les nuages, 40 ans de dessins aéronautiques, de Romain Hugault

Le dessinateur et pilote Romain Hugault, aidé du scénariste Eloi Rousseau, présente ses vingt ans de carrière dans la bande dessinée aéronautique, mais également les vingt ans de genèse de cette carrière. Il rêve d'aéronautique et dessine en effet depuis ses trois ans ; il retrace dans ce livre son parcours, un travail acharné et ses passions, notamment pour l'univers des années 40 et 50.

Dessinateur : Romain Hugault ; Scénariste : Eloi Rousseau

Editions Paquet, 208 pages.

Prix : 39 euros.

A commander ici.





Image © Romain Hugault



Housse de protection pour ordinateur 15 pouces, d'In Memories Sportswear

In Memories Sportswear a conçu une housse de protection pour ordinateur de 15 pouces, inspirée des poches des blousons B-15 utilisés les pilotes de l'US Air Force dans les années 50 et 60. Elle est réalisée à partir d'une mousse haute densité pour protéger l'ordinateur, d'une toile en nylon fabriquée au Japon, d'une doublure HBT, ornée d'un tampon blanc US Air Force, et accessoirisée avec une poche zippée pour ranger de petits objets (clef USB, câble) et une lanière en cuir.

Prix : 99 euros.

La pochette pour ordinateur peut être achetée ici.





Image © In Memories Sportswear

Une affiche de l'A310 ZeroG, de 800tonnes

Pour parfaire sa déco aéro, 800tonnes propose un poster du mythique Airbus A310 ZeroG, exploité par Novespace et spécialisé dans les vols paraboliques, qui permettent de réaliser des expériences en apesanteur. La jeune société, née en novembre 2020, réalise tous ses visuels en interne et imprime ses posters en France. Si elle est née avec le monde militaire naval en tête, elle s'intéresse également au secteur aéronautique et propose plusieurs autres affiches d'avions mythiques.

L'affiche de l'Airbus A310 Air Zero G est disponible en différents formats (A, A1 et A2) et imprimée sur du papier mat 135g/m².

Prix : à partir de 24,90 euros (pour le format A2).

A commander ici.





Image © 800tonnes

La montre BR-X5 de Bell&Ross

Pour ceux qui sont à la recherche d'un très beau cadeau, la nouvelle montre BR-X5 de Bell&Ross est une option luxueuse. Dérivée de la BR 05, elle s'en distingue par son mouvement conçu par Kenissi et ses fonctions qui s'affichent sur le cadran, avec un guichet de date à grande ouverture positionné à 3h et un indicateur de réserve de marche circulaire à 9h. L'architecture de son boîtier de type multi-composants privilégie l'épure et la radicalité, la légèreté et la résistance.

Prix : entre 6 900 et 11 900 euros en fonction du modèle.

Retrouvez ici tous les détails pour pré-commander la BR-X5, disponible à partir de la fin du mois de décembre.





Image © Bell&Ross

Les yeux sur le pont d'envol, de Frédéric Bastoul

Frédéric Bastoul retrace les rencontres marquantes qu'il a faites dans sa carrière, entre son embarquement sur le porte-avions Clémenceau en tant que jeune breveté missilier artilleur en 1987 et les quelques jours qu'il a passés sur le Charles de Gaulle en tant que photographe en juin 2021. Pilotes de chasse embarquée, officiers d'appontage, techniciens aéro, d'active ou encore anciens de l'aéronavale sont ainsi immortalisés dans ce livre, dont les droits d'auteur seront attribués à l'ADOSM, Entraide Marine, les oeuvres sociales de la Marine Nationale.

Editions Lavauzelle Défense, 132 pages, paru en octobre 2022.

Prix : 38 euros.

Un bel ouvrage à se procurer ici.





Image © Editions Lavauzelle Défense

La maquette Mystère IV, de la boutique officielle The Store Dassault Aviation

La boutique officielle The Store Dassault Aviation propose une maquette en métal au 1/72e du Mystère IV, utilisé par l'armée de l'Air française de 1955 à 1982, et par la Patrouille de France de 1957 à 1964. C'est sur Mystère IVA que celle-ci devient la première au monde à utiliser des fumigènes bleu-blanc-rouge, lors du salon du Bourget 1957.

Elle trouvera sans aucun doute sa place sur un bureau ou dans un salon.

Prix : 55,90 euros.

Disponible sur la boutique officielle The Store Dassault Aviation.





Image © Le store Dassault Aviation

Le sac à dos Tuskegee de Red Canoe, sur la boutique du pilote

Pour un look résolument militaire, la Boutique du pilote propose le nouveau sac à dos Tuskegee de Red Canoe. S'ouvrant complètement, il comporte une poche latérale pour une bouteille d'eau et une poche avant pour les clés, le portefeuille ou les cartes. La partie latérale rouge est un clin d'oeil à l'escadron Red Tail qui s'est distingué dans les airs en peignant le nez et la queue de ses avions de chasse d'un rouge profond.

Corps en nylon, poignées en toile durable, bretelles réglables.

Prix : 88 euros.

A retrouver ici.





Image © La boutique du pilote

Un baptême en avion de voltige avec Sport Découverte

Envie de découvrir de nouvelles sensations lors d'un vol ? Pourquoi ne pas tenter un baptême de voltige aérienne ? Partout en France, Sport Découverte a sélectionné pour vous des partenaires de qualité pour vous coller à votre siège et ressentir de terribles accélérations lors de tonneaux, chandelles et autres loopings incroyables.

A partir de 235 euros.

En monoplan ou biplan, réservez votre vol en avion de voltige chez Sport Découverte.





Image © Sport Découverte

Blouson réversible F4F-3 "Wildcat" Black Edition, de Barnstormer

Barnstormer propose un blouson inspiré des anciens VF-3, dont le F-5 assigné au lieutenant Albert O. Vorse Jr, qui a combattu avec l'escadron "Felix the Cat" durant la Seconde Guerre mondiale. Réversible, il s'agit d'une version très limitée en noir du blouson F4F-3 "Wildcat" « classique » bleu marine.

Toile 100% coton tricoté en France, doublure jaune, logo et marquage en broderie patch sur lainage. Blouson fabriqué à Paris.

Prix : 239 euros.

Disponible pour Noël sur le site de Barnstormer.





Image © Barnstormer

Aviateurs, Carnet de l'armée de l'air et de l'espace, de Lapin

Sous la forme d'un carnet de croquis graphique, le peintre de l'air et de l'espace Lapin met à l'honneur aviatrices et aviateurs engagés au sein de l'armée de l'air et de l'espace et leurs avions, du Rafale à l'A400M, offrant un nouveau regard sur tous les métiers de l'aviation. Des croquis pris sur le vif et des textes leur faisant écho, par un dessinateur reconnu dans le monde du street art, de la presse et de l'édition.

Editions Privat, 96 pages, paru en novembre 2022.

Prix : 18,90 euros.

Disponible dans votre librairie.





Image © Editions Privat

T-shirt Naval Aviation Blanc, d'In Memories Sportswear

Pour les adeptes des années 40, In Memories Sportswear a imaginé un t-shirt coupe droite orné d'un motif aviation navale et d'une danseuse hawaiienne avec ses ailes, en référence à la base de Kahului à Hawaii.

Confectionné dans un jersey de coton de 280 g, fabriqué au Portugal et sérigraphié en France de façon artisanale avec une encre à base d'eau.

Prix : 59 euros.

A se procurer sur le shop d'In Memories Sportswear .





Image © In Memories Sportswear

Pilote du bout du monde, de Dominique Prinet

Ancien dirigeant de compagnies aériennes, Dominique Prinet se souvient dans Pilote du bout du monde de l'époque où il était pilote de brousse dans les Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut au Canada. Là, du milieu des années 60 au début des années 70, il a vécu des vols périlleux pour transporter de tout et par tous les temps, depuis les caisses de dynamite aux femmes à l'accouchement difficile, et des expériences critiques, comme passer à travers la glace avec un avion à skis, couler dans l'océan arctique avec un hydravion, ou tomber dans la toundra dans le brouillard épais avec un avion entièrement couvert de glace. Des récits illustrés par sa collection personnelle de 180 cartes et de photographies.

Editions JCL du Québec, paru en 2022.

Des aventures à découvrir chez votre libraire.





Image © Chris Malmo

Le décapsuleur munition, sur la boutique du pilote

Objet original, ce décapsuleur a été produit à partir d'une munition 20 mm utilisée par le canon Vulcan sur l'avion F16 Falcon. La douille recyclée vient d'une vraie munition tirée lors d'un entraînement de l'armée américaine, tandis que le « projectile » en aluminium est une réplique.

Prix : 29,90 euros.

Disponible ici.





Image © La boutique du pilote