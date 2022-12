United Airlines passe une commande historique auprès de Boeing pour des 787

United Airlines a répondu d'un seul contrat à ses besoins de modernisation de la flotte long-courrier pour la prochaine décennie. La compagnie a annoncé le 13 décembre qu'elle avait signé un accord avec Boeing portant sur l'acquisition de cent 787, avec autant d'options. Il s'agit de la commande de gros-porteurs la plus importante jamais passée par une compagnie américaine et de la plus importante commande de l'histoire du programme Dreamliner.



La centaine de 787 en commande ferme permettra de renouveler l'intégralité de la flotte 767 (elle compte 53 appareils qui auront tous quitté la flotte d'ici 2030) et une partie de ses 777. Les livraisons doivent avoir lieu entre 2024 et 2032. L'accord avec Boeing laisse le champ libre à la compagnie de choisir au besoin des 787-8, des 787-9 ou des 787-10.



La centaine d'options permet de son côté d'assurer à United qu'elle aura l'opportunité d'augmenter rapidement sa flotte et son réseau. « Si l'avenir des vols long-courriers est aussi brillant que nous le pensons, United est en mesure de tirer parti de ces opportunités en exerçant ces nouvelles options de gros-porteurs - je me réjouis de la marge et des bénéfices supplémentaires que ces avions vont générer », a commenté Gerry Laderman, vice-président exécutif et directeur financier de United.



A noter que United détient également une commande de 45 A350-900 auprès d'Airbus, issue d'un accord initial signé en 2012 mais dont les livraisons ont sans cesse été repoussées. Durant une conférence de presse, Gerry Laderman a précisé que des discussions étaient en cours avec l'avionneur pour déterminer un nouveau calendrier de livraisons. Il a également indiqué que l'A350 faisait un très bon candidat au remplacement des 777 actuellement en service.



En parallèle, la compagnie s'est également engagée pour une centaine de 737 MAX supplémentaires. Ces appareils sont issus pour 44 d'entre eux de la conversion d'options qu'elle détenait et pour 56 d'un nouveau contrat d'acquisition. Les appareils issus de conversion seront livrés entre 2024 et 2026, répondant aux besoins et objectifs exposés dans le programme United Next. Les nouveaux MAX seront quant à eux livrés en 2027 et 2028.



Ainsi, United Airlines prévoit de réceptionner environ 700 appareils neufs d'ici 2032. Les cadences de livraison seront particulièrement soutenues en 2023 et 2024, années au cours desquelles la compagnie recevra respectivement plus de deux appareils par semaine en moyenne et plus de trois appareils par semaine en moyenne.