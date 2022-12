« L'Europe a su monter son niveau d'ambition pour être un participant essentiel de l'exploration spatiale », Claudie Haigneré

Invitée du Podcast de l'Aviation cette semaine, Claudie Haigneré, spationaute de l'agence spatiale européenne (ESA).



Claudie Haigneré se réjouit de la sélection de Sophie Adenot comme nouvelle spationaute de l'ESA. Si elle voit cet événement comme une récompense du travail de la jeune pilote française, elle constate également que les efforts de féminisation du secteur spatial et, plus largement aéronautique et scientifique, commencent à porter leurs fruits.



A l'occasion de cette sélection, elle explique quels vont être les apprentissages nécessaires pour devenir spationaute mais également assurer une nouvelle mission de « diplomatie scientifique ». Alors que le profil et les objectifs des missions ont évolué au cours des années, l'exploration spatiale est essentielle pour trouver des solutions aux problématiques actuelles sur Terre et la vigilance doit être constante pour garder la vision morale et éthique qui porte les projets et préserver l'environnement extra-atmosphérique.



Elle donne enfin son ressenti sur la nouvelle feuille de route présentée par l'ESA.