Air India étoffe encore rapidement sa flotte, avant de prendre de grandes décisions

La compagnie porte-drapeau Air India, détenue par Tata Sons, annonce qu'elle va louer 6 Airbus A320neo supplémentaires ainsi que six nouveaux Boeing 777-300ER pour étoffer sa flotte à très court terme. Les appareils sont attendus dès le premier semestre 2023.



Air India avait déjà signé différents accords de leasing fin septembre pour introduire 21 A320neo, quatre A321neo et cinq 777-200LR à sa flotte d'ici fin 2023.



« La croissance de notre réseau est un élément essentiel dans la transformation d'Air India et nous restons déterminés à accroître la connectivité et la fréquence des vols à la fois au niveau national et à l'international. Ces locations d'avions supplémentaires soutiendront notre croissance à court terme alors même que nous finalisons nos plans de renouvellement et d'augmentation significative de notre flotte à long terme » a déclaré dans un communiqué Campbell Wilson, le directeur général de la compagnie indienne.



Pour rappel, les groupes Singapore Airlines et Tata Sons ont décidé de fusionner Air India et Vistara, une opération qui sera finalisée en mars 2024. Le groupe singapourien détiendra alors une participation 25,1% dans la compagnie indienne fusionnée (moyennant un apport supplémentaire de 250 millions de dollars). Air India a déjà racheté la totalité de la compagnie low-cost AirAsia India en novembre pour la fusionner avec sa division Air India Express.



La presse indienne indiquait pour sa part en juin qu'Air India était sur le point d'annoncer une importante commande portant sur jusqu'à 150 avions commerciaux produits par Airbus, dont plusieurs gros-porteurs de nouvelle génération A350-900, ainsi qu'une centaine d'A321neo (dont des A321LR ou A321XLR).