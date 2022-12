Lufthansa Technik remporte un contrat pour aménager un ACJ320neo

Lufthansa Technik annonce avoir enregistré une commande d'un client ayant souhaité rester anonyme pour l'aménagement d'un ACJ320neo d'Airbus avec une configuration VIP très personnalisée et flexible, pouvant accueillir jusqu'à dix-neuf passagers.



L'appareil devrait intégrer les installations de la société MRO à Hambourg à la fin de l'été 2023, pour recevoir son aménagement qui devrait être achevé au printemps 2024. L'appareil a vocation à réaliser à la fois des vols privés et des vols charters, d'où une grande flexibilité dans les aménagements.

Le design de la cabine a été pensé avec le client à partir des concepts développés en interne par Lufthansa Technik. La priorité a été donnée au sentiment d'intimité. Après être passé par une entrée très spacieuse, les passagers disposeront de différents salons et d'espaces de travail séparés. A l'arrière, ils pourront également profiter d'une chambre.





Image © Lufthansa Technik AG

Lufthansa Technik disposera d'un STC...