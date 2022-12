L'aéroport de Paris Charles de Gaulle rouvre son terminal 1

« Cette réouverture marque symboliquement la fin de la pandémie de COVID-19 pour les aéroports parisiens », annonce Augustin de Romanet, le PDG du Groupe ADP. En effet, le groupe a célébré le 3 décembre la remise en opération de son terminal 1, la fameuse infrastructure dessinée par Paul Andreu et inaugurée en 1974. Il avait été fermé le 30 mars 2020, lorsque la pandémie de covid-19 avait mis un coup d'arrêt au transport aérien.



Durant ces (presque) trois ans, le Groupe ADP n'a pas laissé les installations à l'abandon, bien au contraire. Il a décidé de mettre en oeuvre un projet déjà présenté auparavant, celui de fusionner les satellites 1, 2 et 3 en une seule vaste salle d'embarquement. En même temps, le corps central du terminal a été complètement réhabilité et modernisé, afin d'y améliorer la qualité de service et de définir un nouveau parcours passager.



Là, un nouveau sol en marbre a été installé, ainsi que des éclairages LED et une signalétique numérique. Par ailleurs, près de 130 bornes libre-service et de près de 90 déposes bagage automatiques ont été mis en place, « ce qui fait du terminal 1 le mieux équipé de Paris-CDG » affirme le groupe. Le parcours passager a été simplifié en une seule entrée pour la zone internationale à la place de quatre tunnels, tandis que toutes les portes d'embarquement de ce parcours international sont également équipées de portes automatiques.





La « ballade de Paris » est le tunnel d'accès à la nouvelle salle d'embarquement. Imaginée par Jean-François Rauzier, elle permet de découvrir des reproductions de monuments et d'éléments d'architecture parisiens dans un esprit surréaliste. Image © Karel Balas pour le Groupe ADP

La nouvelle salle d'embarquement réunissant les trois premiers satellites offre un espace de 5 600 m². Elle a été conçue par la création d'un nouveau bâtiment nodal construit à la place du satellite 2 allant faire la liaison avec le satellite 1 au nord et le satellite 3 au sud. Le regroupement des trois satellites a permis de regrouper également les postes d'inspection filtrage, entraînant la création d'espaces de contrôle plus vastes et modernes et l'installation de huit lignes de contrôle dernière génération. En plus d'augmenter les volumes et la luminosité dont vont profiter les passagers, l'ambiance proposée par la marque d'hospitalité du groupe, Extime, a été pensée par les designers français Maxime Liautard et Hugo Toro autour du crédo « Paris est une fête ».





Image © Karel Balas pour le Groupe ADP

Mais les améliorations ne portent pas uniquement sur l'intérieur du terminal. La nouvelle configuration permet également de mettre de nouveaux postes avions en service, trois pour monocouloirs et six pour gros-porteurs. La zone du terminal 1 peut ainsi accueillir jusqu'à quinze gros-porteurs et seize monocouloirs, pour une capacité annuelle de 10,2 millions de passagers.



Il ne s'agit-là toutefois que d'un début dans le projet de modernisation du terminal 1. En effet, le Groupe ADP veut aller plus loin pour concrétiser la vision de Paul Andreu, qui imaginait la liaison totale des sept satellites gravitant autour du corps central. Le groupe souhaite également revoir l'organisation des contrôles aux frontières pour les sortir du bâtiment central et les installer dans un nouveau bâtiment, souterrain, d'une surface de 5 000 m², qui sera situé près du nouveau bâtiment de jonction.





Paul Andreu imaginait un bâtiment unique reliant les sept satellites et gravitant autour du corps central du terminal 1. Image © Groupe ADP

Les compagnies aériennes vont désormais progressivement réintégrer l'infrastructure. Elles seront 36 à opérer du terminal 1.