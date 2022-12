Du XB-35 au B-21, 80 ans d'ailes volantes signées Northrop

Avec la présentation officielle du bombardier furtif Northrop Grumman B-21A Raider s'ouvre une nouvelle page d'une grande histoire commencée il y a plus de 80 ans. Tout commença avec les travaux de l'ingénieur américain John "Jack" Knudsen Northrop. Un petit génie qui oeuvra chez Douglas, Lockheed, avant de lancer son propre bureau d'études. Il s'intéressa très vite aux ailes volantes. Un concept alors pas nouveau mais très novateur. Pas de fuselage, d'empennages, mais uniquement une aile. Tout est supprimé au profit de la portance. Des gains considérables sont obtenus en réduisant la traînée, la masse de la structure. Revers de la médaille : les commandes de vols sont difficiles à mettre au point car l'avion étant sans empennages l'aile doit assurer en particulier le contrôle en tangage et en lacet. "Jack" Northrop estime le pari possible et lance le N-1M, un démonstrateur qui vole à partir de juillet 1941. Il...