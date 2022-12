Air India et Vistara fusionnent

Le ciel indien se consolide avec un rapprochement de taille. Les groupes Singapore Airlines et Tata Sons ont décidé de fusionner Air India et Vistara. La fusion devrait être finalisée en mars 2024, sous réserve de l'obtention des autorisations des autorités réglementaires. Tata Sons indique qu'Air India alignera une flotte de 218 appareils, faisant d'elle la première compagnie indienne sur le segment international (38 destinations) et la deuxième sur le segment intérieur (52 destinations).



L'accord conclu avec le groupe indien prévoit que Singapore Airlines investisse 250 millions de dollars dans Air India pour détenir 25,1% de participation. Il prévoit également des injections de capital conjointes (mais réglées après mars 2024 pour Singapore Airlines) dans l'éventualité où Air India aurait besoin de fonds supplémentaires sur les deux prochains exercices pour financer ses opérations et sa croissance.



Les deux groupes attendent des synergies importantes de ce rapprochement. Air India détient...